Туркменистан будет сотрудничать с китайской провинцией в сфере транспорта и логистики

БАКУ /Trend/ - Туркменистан будет сотрудничать с китайской провинцией Хенан в сферах транспорта и логистики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», вопросы сотрудничества были обсуждены в ходе видеоконференции представителями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и внешнеполитического ведомства провинции Хенан Китая.

Стороны отметили, что на сегодняшний день имеются все возможности для взаимовыгодного сотрудничества. В частности, была подчеркнута продуктивность подобных встреч для выработки общих подходов при составлении дорожной карты партнёрства.

Сообщается, что на встрече с туркменской стороны также приняли участие представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей, ЗАО Türkmenýüpek, Государственной товарно-сырьевой биржи, агентств Türkmenawtoulaglary, Türkmendemirýollary и Türkmendeňizderýaýollary.

Отметим, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде направлений, в частности в энергетической сфере.

Так, в Туркменистане вводится в строй новое месторождение на территории "Багтыярлык", разведку, обустройство и разработку которого осуществляет «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC)

Напомним, что объём инвестиций CNPC, действующей на этой контрактной территории в восточной части Туркменистана с 2007 года, составил более 8,2 миллиарда долларов на начало 2020 года.

Общий объём добычи - свыше 1,5 миллиона тонн газового конденсата и более 100 миллиардов кубометров природного газа, из которых около 93 миллиардов кубометров были экспортированы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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