Tesla обвинила экс-сотрудника в похищении конфиденциальных данных

Бизнес 23 января 2021 07:12 (UTC+04:00)
Tesla обвинила экс-сотрудника в похищении конфиденциальных данных

Американская компания Tesla, которая выпускает электромобили, обвинила в похищении конфиденциальной информации своего бывшего сотрудника Алекса Хатилова. Исковое заявление поступило в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе утверждается, что Хатилов 28 декабря 2020 года был принят на работу в компанию в качестве разработчика программного обеспечения. "В течение трех дней после этого он начал похищать тысячи исключительно конфиденциальных программных файлов из закрытой внутренней сети Tesla, перемещая их на свой аккаунт в облачном хранилище данных Dropbox, Tesla не имеет доступа к нему и не может просмотреть его", - подчеркивают истцы. Указанные материалы якобы не имели отношения к работе Хатилова.

По версии представителей Tesla, Хатилов похитил около 26 тыс. файлов. Он якобы пытался это скрыть и удалить улики. Хатилов был уволен в начале текущего месяца. В исковом заявлении не уточняется, гражданином какой страны он является. Специалист якобы известен также под именами Алекс Тилов и Сабир Хатилов. Он проживает в городе Сан-Бруно (штат Калифорния), утверждается в исковом заявлении.

Федеральный суд в пятницу постановил, что Хатилову запрещено распространять каким-либо образом указанные файлы. Он также обязан сообщить о наличии у него всех носителей, на которых могут храниться принадлежащие Tesla данные.

Хатилов в интервью газете New York Post заявил, что не пытался похитить какую-либо информацию у Tesla. Он заверил, что непреднамеренно скопировал одну из папок в сервис Dropbox и не был осведомлен о ее содержимом. "Я не знал, что там были 26 тыс. файлов", - отметил он.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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