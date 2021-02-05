Россельхознадзор снимает ограничения на поставки яблок с более чем 20 азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор с восьмого февраля 2021 года снимает ограничения на поставки яблок в Россию с 28 азербайджанских предприятий, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на российское ведомство.

Согласно информации, решение принято на основании анализа информации Агентства по пищевой безопасности Азербайджана об отсутствии карантинных объектов в продукции предприятий, которая в настоящее время хранится в холодильных камерах и готова к отправке в Россию.

"Ввоз яблок будет осуществляться под гарантии Агентства по пищевой безопасности Азербайджана и в режиме усиленного лабораторного мониторинга при поступлении на территорию России. Яблоки разрешено ввозить следующим компаниям: OOO "Man-Agro", ООО "ДЖАННАТ АГРО", ООО "ШИРИН АГРО", "Гулиева Сарфиназ Мадад гызы", OOO "AGRO INTERNATIONAL", ООО "Шимал Крестьянское Фермерское Хозяйство", "Ахмедов Вугар Гадмулла оглы", "Азизов Вусал Натиг оглы", "Алиев Зейнал Гаджымаммад оглы", ООО "Ulu Aqro", "Магеррамова Ирада Амир гызы", ООО "Агро Комплекс Габала", ООО "Balacans", "Мамед-заде Байрам Нусрат оглы", "Мамедов Бейлер Агалар оглы", ООО "Яшыл Ранчо", ООО "Vitamin vio", ООО «Курдамир агро», ООО "Научно-Экспериментальная База имени Зардаби", "Имангулиев Гошгар Бакир", "Алигусейнов Элмар Алифетдин оглы", "Залов Элдар Расул оглы", "Каримова Фидан Паша гызы", "Солтанов Рафиг Агарахим оглы", "Шыхкеримов Вугар Зулфугар оглы", OOO "AGROEXIM", "Ибрагимов Мехман Джафар",- говорится в информации.

Отметим, что Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана. Ведомство выявило в продукции карантинные для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объекты — томатную моль и восточную плодожорку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

(Автор: Фидан Бабаева)