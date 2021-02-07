В 2020 году Азербайджан осуществил ненефтяной экспорт почти на $2 млрд

БАКУ /Trend/ - В 2020 году ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,9 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Согласно данным обзора, экспорт ненефтяного сектора сократился по сравнению с 2019 годом на 5,9 процентов или на 102 миллиона долларов.

В 2020 году в Россию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 691 миллион долларов, в Турцию - 377,8 миллионов долларов, в Швейцарию - 224,8 миллиона долларов и в Китай - 44,5 миллиона долларов.

В декабре 2020 года экспорт в ненефтяном секторе составил 213,5 миллионов долларов.

За декабрь 2020 года больше всего товаров было экспортировано в Россию (62,8 миллиона долларов), Турцию (57,3 миллионов долларов), Швейцарию (23,5 миллиона долларов), Грузию (10,7 миллионов долларов) и в Узбекистан (7,6 миллионов долларов).

В целом, экспорт страны за 2020 год составил 13,7 миллиардов долларов США.