Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2021 году предоставит льготные кредиты на 130 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) планирует предоставить предпринимателям в 2021 году льготные кредиты на сумму 130 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда развития предпринимательства за прошедший год и задачам на текущий год, председатель правления Фонда Кянан Наджафов.

По его словам, гарантированные кредиты предпринимателям в 2021 году составят 370 миллионов манатов.

Наджафов отметил ,что в 2020 году объем выданных Фондом льготных кредитов составил 127 миллионов манатов.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства начал деятельность с 2002 года.

Фонд был создан для усиления государственной поддержки предпринимательства, он является важной институциональной организацией, предоставляющей льготные кредиты предпринимателям и реализует свою деятельность в соответствии с приоритетами развития экономики Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

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