В Азербайджане стартует региональный пилотный проект по усилению аграрных консультационных услуг

БАКУ /Trend/ - В Гянджа-Газахском экономическом регионе Азербайджана стартует пилотный проект по улучшению обеспечения фермеров аграрными консультационными услугами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Офис партнерства и координации FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в Азербайджане.

В рамках проекта “Усиление аграрных консультационных услуг” в Гяндже был открыт региональный офис FAO. Этот финансируемый со стороны ЕС проект предусматривает разработку 5-летней стратегии усиления сельскохозяйственных консультационных услуг в Азербайджане, а также реализацию пилотных мероприятий в соответствии с этой стратегией в двух пилотных регионах - Гяндже и Губе.

На презентации Гянджинского регионального офиса национальный координатор проекта Вугар Баширов рассказал о целях и задачах проекта, о ряде возможностей, сильных и слабых сторонах, а также факторах, создающих угрозу для развития аграрных консультационных услуг в этом регионе, охватывающем 9 районов.

«Образовательные учреждения и научно-исследовательские институты в области сельского хозяйства, плодородные почвы и развитие овощеводства были названы в качестве приоритетов региона. Однако эксперт подчеркнул, что ограниченность доступа мелких фермеров к рынку, малое количество сертифицированных аграрных консультантов, специализирующихся по районам и секторам, низкая урожайность растений являются факторами, влияющими на развитие отрасли»,- отметили в FAO.

Было отмечено, что в связи с реализацией проекта в ближайшие дни начнутся обсуждения с участниками вопросов усиления аграрных консультационных услуг.

Также предусмотрена организация круглых столов и семинаров с участием региональных экспертов и фермеров для определения приоритетов и возможностей для местных инноваций. В регионе будут выбраны 2 общины (сельские и муниципальные), в которых будут проводиться пилотные мероприятия.

На презентации также обсуждалась роль государственных центров аграрного развития и частных поставщиков аграрных консультационных услуг в развитии аграрных консультационных услуг. Было отмечено, что реализация проекта” Усиление аграрных консультационных услуг " по всей стране будет зависеть от успеха пилотных проектов в выбранных регионах",- отметили в FAO.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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