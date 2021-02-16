В Visa стартует глобальная инновационная программа для Азербайджана и стран Юго-Восточной Европы

БАКУ /Trend/ - В компании Visa стартовала глобальная инновационная программа и конкурс идей для финтех-компаний "Visa Everywhere Initiative 2021".

Об этом Trend сообщили в компании Visa.

По заявлению компании, в 2021 году основное внимание в рамках программы уделяется расширению финансовой доступности и возможностей приема платежей. Финтех-компании со всего мира смогут представить свои идеи.

Было отмечено, что на первом этапе все кандидаты из Азербайджана приглашаются к участию в конкурсе для региона Центральная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA). Победители регионального этапа получат возможность принять участие во всемирном конкурсе.

"С нетерпением ждем возможности увидеть множество блестящих идей из Азербайджана, других стран СНГ и Юго-Восточной Европы", – отметила старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

По её словам, поддержка компаний, которые создают решения, обеспечивающие беспрепятственное движение денежных потоков, является главным приоритетом для Visa. Также она подчеркнула, что финтех – это движущая сила инноваций, лежащих в основе бизнеса.

В компании заключили, что участникам необходимо подать заявки на английском языке на конкурс для региона Центральная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA) до седьмого мая 2021 года, а финал регионального конкурса запланирован на восьмое июня 2021 года. Финал всемирного конкурса планируется осуществить 14 сентября 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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