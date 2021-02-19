МИД Туркменистана и Казахстана подписали программу сотрудничества до 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Подписана Программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Казахстана на период 2021-2023 годов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», подписание состоялось в ходе видеоконференции в рамках туркмено-казахстанских межмидовских политических консультаций.

Сообщается, что стороны рассмотрели вопросы углубления сотрудничества в топливно-энергетической, транспортно-логистической и промышленной отраслях, была выражена заинтересованность в развитии связей в науке, образовании, здравоохранении и фармацевтике, разработке совместных инициатив для задействования потенциала Центральной Азии и сопредельных регионов.

Отдельно была обсуждена каспийская тематика. Состоялся обмен мнениями о расширении партнёрства, в частности в транспортно-транзитной сфере с задействованием портовой инфраструктуры.

В этом году Туркменистан готовится провести VI Саммит глав прикаспийских государств. В связи с этим прозвучали предложения по оптимизации повестки дня Саммита.

Была выражена обоюдная готовность продолжать совместную работу как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Гарабогазгол.

Реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.

«Этот проект станет еще одним ярким символом дружбы между двумя странами», - сказали в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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