Новые реалии в регионе открывают большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - министр

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет прочную основу и новые подписанные соглашения будут очень эффективно влиять на дальнейшее развитие двусторонних экономических связей двух братских стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, с Турцией подписаны соглашения, затрагивающие практически все направления экономики.

"В основном были затронуты вопросы, касающиеся проектов в транспортно-логистической сфере, горнодобывающей и текстильной промышленности", - отметил Микаил Джаббаров.

По его словам, после освобождения Азербайджаном территорий, долгое время находившихся под оккупацией, в регионе открываются новые приоритеты сотрудничества: "Это могут быть и трёхсторонние встречи и форумы в формате "3+3".

Джаббаров добавил, что новая реальность в регионе открывает большие возможности для предпринимателей двух стран и некоторые работы в этом направлении уже начаты.

Было отмечено, что с Турцией также обсуждалась реализация вывода продукции двух стран на совместные рынки, и с первого марта Азербайджан начинает преференциальную торговлю с Турцией.

"Такие инициативы, как реализация проектов больших предприятий и крупных проектов между двумя странами, в частности проектов, направленных на обмен совместными технологиями, могут способствовать более быстрому выполнению стоящих перед нами задач", - заключил Джаббаров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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