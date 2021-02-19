Новые реалии в регионе открывают большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - министр
БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет прочную основу и новые подписанные соглашения будут очень эффективно влиять на дальнейшее развитие двусторонних экономических связей двух братских стран.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По словам министра, с Турцией подписаны соглашения, затрагивающие практически все направления экономики.
"В основном были затронуты вопросы, касающиеся проектов в транспортно-логистической сфере, горнодобывающей и текстильной промышленности", - отметил Микаил Джаббаров.
По его словам, после освобождения Азербайджаном территорий, долгое время находившихся под оккупацией, в регионе открываются новые приоритеты сотрудничества: "Это могут быть и трёхсторонние встречи и форумы в формате "3+3".
Джаббаров добавил, что новая реальность в регионе открывает большие возможности для предпринимателей двух стран и некоторые работы в этом направлении уже начаты.
Было отмечено, что с Турцией также обсуждалась реализация вывода продукции двух стран на совместные рынки, и с первого марта Азербайджан начинает преференциальную торговлю с Турцией.
"Такие инициативы, как реализация проектов больших предприятий и крупных проектов между двумя странами, в частности проектов, направленных на обмен совместными технологиями, могут способствовать более быстрому выполнению стоящих перед нами задач", - заключил Джаббаров.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
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