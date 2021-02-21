Гейтс нанес удар по Alibaba

Основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании, которое он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Фонд Билла и Мелинды (жена миллиардера) Гейтс пересмотрел состав своего портфеля и распродал бумаги некоторых эмитентов. Помимо Alibaba фонд продал все акции агрегатора такси Uber и половину бумаг Apple.

За пакет Alibaba фонд получил 128,5 миллиона долларов. Таким образом, за время владения бумагами китайской компании Bill & Melinda Gates Foundation заработал 21,1 миллиона долларов.

Также доли были снижены в интернет-гиганте Amazon, телекоммуникационной компании Liberty Latin America, инвесткомпании Berkshire Hathaway и строительно-логистическом холдинге China Metro-Rural Holdings.

В то же время Bill & Melinda Gates Foundation на 40 процентов нарастил долю в американской медико-биологической компании Schrodinger.