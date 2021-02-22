Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Турцией существенно увеличился
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В Азербайджане на улицах ряда городов будут демонстрироваться социальные ролики о последствиях наркомании
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Глава МИД Туркменистана встретился с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана
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В Азербайджане готовятся стратегические планы реализации "умных" проектов на освобожденных территориях
Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана
Ведется подготовительная работа в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида - репортаж Trend TV
Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении - депутат
Узбекская компания предоставила ИТ-оборудование крупнейшей проектно-изыскательской организации Центральной Азии