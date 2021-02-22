В Пираллахинский и Мингячевирсккий парки высоких технологий приняты 2 новых резидента

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще две компании, действующие в сфере высоких технологий, стали резидентами Пираллахинского и Мингячевирского парков высоких технологий.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по инновациям при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным агентства, проекту Hesab Shop, принадлежащему ОАО "GoldenPay", присвоен статус резидента в Пираллахинском Парке высоких технологий, а проекту İqlime, принадлежащему ООО "Kibrit Tech", - в Мингячевирском Парке высоких технологий.

"Резидент Пираллахинского Парка высоких технологий, проект Hesab Shop - платформа электронной торговли, позволяющая малым, средним и крупным компаниям в сфере онлайн-торговли создать новый канал продаж через интернет",- говорится в информации.

Сообщается, что первая и крупнейшая онлайн платежная платформа Азербайджана hesab.az представляет качественную и профессиональную онлайн-торговую платформу на рынке страны и стремится занять большую долю рынка.

"Резидент Мингячевирского Парка высоких технологий компания İqlime в основном производит приборы для измерения и контроля температуры и влажности покрытых почв и теплиц в сфере сельского хозяйства. Основная цель проекта - служить техническому развитию сельского хозяйства страны, стимулировать увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и облегчить работу владельцев теплиц",- отмечается в агентстве.

Председатель Агентства по инновациям Турал Керимли заявил, что в ближайшее время начнется строительство трех новых производственных площадок на основе софинансирования Агентства по инновациям и резидентов.

Резиденты будут обеспечены производственной площадкой для развития сферы высоких технологий, осуществления деятельности в технопарке, разработки инновационных продуктов и высоких технологий.

Также резиденты технологических парков - предприниматели, получившие свидетельство о регистрации технологических парков и осуществляющие там деятельность, смогут воспользоваться рядом льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Азербайджана и законом “О таможенном тарифе”. Так, резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и землю, НДС и таможенных пошлин на импорт техники, технологического оборудования в течение 10 лет, начиная с года регистрации в технопарках.

Отметим, что в Пираллахинском и Мингячевирском парках высоких технологий, подведомственных агентству инноваций, принимаются заявки от ряда инновационных компаний на получение статуса резидентства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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