Долю МСБ в ненефтяном ВВП Азербайджана до 2025 г. планируется довести до 60%

БАКУ /Trend/ - Долю микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в ненефтяном ВВП Азербайджана до 2025 года планируется довести до 60 процентов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в годовом отчете Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане.

Как отмечается, одной из важных задач на текущий год является развитие в стране предпринимательства, укрепление его роли в экономике страны.

"Поддержка развития МСБ, повышение их конкурентоспособности, облегчение доступа на рынки, организация успешного регулирования в этой сфере являются приоритетами Агентства по развитию МСБ", - говорится в отчете.

Напомним, что сегодня прошёл брифинг, посвященный итогам деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса в 2020 году.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)