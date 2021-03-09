Свыше 182 тыс. фермеров в Азербайджане получили субсидии на осеннюю посевную

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана выплатило 182,65 тысячи фермерам субсидии на осеннюю посевную 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство аграрного кредитования и развития при Минсельхозе Азербайджана (AKİA).

По данным AKİA, в общей сложности более 335 тысяч фермеров разместили в электронной сельскохозяйственной информационной системе информацию о проведении осенней посевной кампании. Остальные субсидии им перечисляются по мере проверки посевных деклараций.

В соответствии с правилами субсидирования, выплаты перечислялись на карты фермеров с возможностью снятия 25 процентов этих средств в виде наличных, а 75 процентов - в безналичной форме.

"В последнем случае фермеры могут приобретать нужную им продукцию у поставщиков удобрений, пестицидов, семян и саженцев, расплачиваясь через POS-терминал", - говорится в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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