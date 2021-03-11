В Казахстане хотят построить первый завод по переработке комбинированной упаковки

Оператор РОП объявил тендер на отбор компании, которая построит завод по переработке отходов упаковки из комбинированных материалов в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Оператора.

Требуемая мощность предприятия — утилизация не менее 10 тысяч тонн комбинированной упаковки и выпуск готовой продукции из целлюлозосодержащих материалов входящих в состав упаковки (не менее 90%). Тендерные предложения должны включать описание проекта, детальную калькуляцию и характеристику предлагаемой технологии. Ровно половину стоимости проекта инвестирует Оператор РОП.

Крайний срок приема заявок до 12 апреля 2021 года.

Строительство первого завода по переработке отходов упаковки из комбинированных материалов является частью стратегии развития утилизационной отрасли в Казахстане. Комбинированная упаковка представляет собой упаковку для жидких пищевых продуктов, выполненную из композитного материала, основу которого составляет картон. В составе композитного материала упаковки 75% приходится на картон, 20% на пластмассу, 5% на алюминий. Целлюлоза, составляющая около 75% упаковки, является ценным ресурсом и должна подлежать переработке.

Объем образования отходов комбинированной упаковки составляет свыше 20 тысяч тонн в год. В связи с отсутствием предприятий по сбору и переработке отходов данной упаковки, в настоящее время весь объем данного вида отходов захоранивается на мусорных полигонах. Строительство первого объекта по переработке комбинированной упаковки позволит изменить текущую ситуацию. В планах Оператора РОП развитие инфраструктуры по сбору и переработке пластиковых отходов и цветного стекла.

Оператором РОП также в этом году запущена новая модель финансирования отрасли «EcoQolday».

Проект «ЕсoQoldaý» — является платформой как для действующих предпринимателей, так и для желающих начать свой бизнес в направлении сбора, переработки, транспортировки и утилизации вторичное сырье в виде отходов упаковки, это – макулатура, пластик (ПЭТ,ПВД, ПНД, ПП) и тарный стеклобой. С момента запуска проекта «EcoQolday» (с 27 января 2021 года) в системе отработано заявок на сбор и переработку 6 352,9 тонн вторичного сырья, по итогам утилизировано 4720,70 тонн вторичного сырья.