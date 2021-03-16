Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос на более чем 50%

Бизнес 16 марта 2021 11:19 (UTC+04:00)
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос на более чем 50%
Таджикистан через механизм COVAX получит 624 тыс. доз вакцины к маю 2021 года
Таджикистан через механизм COVAX получит 624 тыс. доз вакцины к маю 2021 года
Таджикистан и Украина обсудили возобновление авиасообщения
Таджикистан и Украина обсудили возобновление авиасообщения
Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран
Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Дорожную карту по развитию стройиндустрии разработали в Казахстане Казахстан 11:35
2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана - премьер Политика 11:31
Ипотечный фонд Азербайджана назвал количество сданных в аренду с правом последующего выкупа квартир Финансы 11:25
Победа в Отечественной войне открыла перед Азербайджаном новые перспективы - спикер парламента Политика 11:24
В Туркменистане с 2010 г. приватизировано более 500 объектов госсобственности Бизнес 11:22
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос на более чем 50% Бизнес 11:19
Парламент Азербайджана обсуждает отчет правительства за 2020 г. Политика 11:13
Стала известна причина ареста азербайджанского генерал-лейтенанта запаса Ровшана Алекперова Общество 10:52
Определилось число участников финала предметных олимпиад в Азербайджане Общество 10:48
Увеличилось количество высших учебных заведений, присоединившихся к Азербайджанской Образовательной Сети ИКТ 10:46
Туркменистан обнародовал объем освоенных инвестиций в рамках сельской программы Финансы 10:41
В Казахстане планируется проведение разведочных работ на месторождении «Аль-Фараби» Энергетика 10:40
Стоимость азербайджанской нефти превышает $68 за баррель Финансы 10:37
Холдинг «Байтерек» увеличит объем поддержки в обрабатывающий сектор экономики Казахстана Казахстан 10:33
Названы доходы Азербайджана от розничной торговли бензином и дизтопливом в январе-феврале 2021 г. Энергетика 10:32
Необходимо полностью освободить импорт электромобилей в Азербайджан от налогов и пошлин - эксперт Экономика 10:23
Россиянам покажут концерт "Мой Азербайджан" Культура 10:16
Азербайджанские войска, привлеченные к широкомасштабным учениям, занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:14
Узбекистан готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС Узбекистан 10:08
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:08
Манат укрепился к евро Финансы 09:49
Нацбанк Грузии установил курс лари на 16 марта Грузия 09:46
IATA спрогнозировала сроки возвращения авиаотрасли к допандемическим показателям Транспорт 09:40
Глава МИД Японии заявил госсекретарю США о желании Токио укрепить альянс с Вашингтоном Другие страны 09:22
Парламент Азербайджана сегодня обсудит отчет Кабмина за 2020 г. Политика 09:19
Обзор главных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 09:10
Экономический рост Ирана составил 2,2% за девять месяцев текущего иранского года Экономика 09:00
Илахыр чершенбеси - традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:00
Наша цель - членство в Европейском Союзе и НАТО - Премьер-министр Грузии Грузия 08:57
Объем производства автомобилей в Казахстане увеличат на 29% Экономика 08:45
Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов - генпрокуратура Азербайджана Азербайджан 08:35
Facebook заключил договор об оплате контента с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии ИКТ 08:27
Швейцарская Stadler поставит в Азербайджан поезда с дизель-электрической силовой установкой Транспорт 08:27
Президент Бразилии в четвертый раз за пандемию сменил министра здравоохранения Другие страны 07:55
КНДР пригрозила ужесточить подход к Южной Корее из-за ее военных учений с США Другие страны 07:38
Токио введет ограничительные пошлины на импорт говядины из США Экономика 07:29
Сингапур и Австралия могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации Другие страны 07:15
Минздрав Палестины предупредил об опасности новой волны эпидемии коронавируса в стране Арабские страны 06:49
В Канаде зафиксировали первые случаи отказа населения от вакцины компании AstraZeneca Другие страны 06:35
Британский премьер представит обзор по безопасности, обороне и внешней политике Европа 06:14
Главы МИД и Минобороны Японии и США обсудят Китай в ходе встречи в формате "2+2" Другие страны 05:51
Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях Европа 05:24
Госконсилиум Австрии рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 05:06
Минюст Боливии предложил возбудить еще четыре дела в отношении бывшей и.о. президента Другие страны 04:49
Бразилия подписала контракты с Pfizer и Janssen о покупке вакцин от коронавируса Другие страны 04:32
Марокко продолжит применение вакцины AstraZeneca Другие страны 04:15
Во Франции разрешили применение двух препаратов от COVID-19 на основе комбинации антител Европа 03:57
Двум жителям США предъявили обвинения в связи со смертью полицейского в Капитолии США 03:42
Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 03:25
Сенат США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд на пост главы МВД США 03:08
Власти США установили, что взрыв в Нэшвилле в декабре 2020 года не был терактом США 02:51
Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 02:34
В мире за сутки выявили более 391 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:17
В работе сервисов Microsoft в США произошел сбой ИКТ 01:59
Министр труда Словакии подал в отставку в связи правительственным кризисом Европа 01:46
Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве Европа 01:13
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Азыхскую пещеру (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:47
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Гадруте (ФОТО) Политика 00:46
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут (ФОТО) Политика 00:25
«Почта Молдовы» о деталях возобновления почтового сообщения с Туркменистаном Строительство 00:01
Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 15 марта 23:13
В Иране будет запущена линия массового производства вакцины от COVID-19 Иран 15 марта 22:54
Названы показатели оборота розничной торговли в Азербайджане Общество 15 марта 22:33
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) Интересное 15 марта 22:33
Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в регионе Политика 15 марта 22:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотоснимками и видеокадрами из поездки на освобожденные территории (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 марта 22:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы (ФОТО) Политика 15 марта 22:06
В Грузии к концу марта могут отменить комендантский час Грузия 15 марта 21:53
В Кыргызстане открыта первая IT EXPO «Connect. KG» ИКТ 15 марта 21:44
Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca В мире 15 марта 21:26
Сокровищница знаний в Баку – о наследии Насреддина Туси (FOTO) Социум 15 марта 21:10
История сильной женщины, которая вдохновляет – о чем споет Самира Эфенди на "Евровидении-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15 марта 20:56
Банк развития Казахстана увеличивает финансирование проектов ВИЭ Энергетика 15 марта 20:38
В каких случаях кибермошенники могут украсть ваши средства Общество 15 марта 20:13
Проекты азербайджанской службы ASAN вызвали интерес на международном мероприятии ИКТ 15 марта 19:45
В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVİD-19, вылечился 101 человек Общество 15 марта 19:39
Банк развития Казахстана рассматривает проект по использованию биотоплива в генерации энергии Энергетика 15 марта 19:38
Литовский МИД о проектах, реализованных в Грузии Бизнес 15 марта 19:25
Проводится открытый аукцион по использованию участков недр на территории Гейгель Экономика 15 марта 19:10
IFC помогает грузинскому Credo банку расширить доступ к высококачественным финансовым услугам Бизнес 15 марта 19:03
Туркменский регион объявил тендер на улучшение строительно-монтажных работ Тендеры 15 марта 18:54
Unicapital прогнозирует сохранение процентной ставки в Азербайджане на уровне 6,25% Финансы 15 марта 18:52
Industry 4.0 создает в Азербайджане новые возможности для повышения конкурентоспособности ИТ-компаний ИКТ 15 марта 18:50
Железные дороги Туркменистана закупят запчасти для тепловозов Тендеры 15 марта 18:44
В январе-феврале внешнеторговый оборот Грузии снизился Бизнес 15 марта 18:44
Туркменский банк Rysgal увеличил баланс по кредитам Финансы 15 марта 18:41
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 15 марта 18:40
Стартовал новый этап исследования по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах (ФОТО) Общество 15 марта 18:39
Центробанки Азербайджана и России планируют развить совместную межбанковскую инфраструктуру Финансы 15 марта 18:33
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат Политика 15 марта 18:33
Прожиточный минимум в Грузии вырос Бизнес 15 марта 18:24
В Габале построен родник в память о шехиде Отечественной войны Общество 15 марта 18:21
Названы самые частые нарушения карантина в заведениях общепита Азербайджана Общество 15 марта 18:18
Среднемесячная номинальная зарплата по Азербайджану сократилась Финансы 15 марта 18:16
Maersk Drilling о ходе буровых работ на «Шах Дениз» Энергетика 15 марта 18:10
В 2020 г. банки Азербайджана реструктуризировали кредиты на сумму свыше 1,2 млрд манатов Финансы 15 марта 18:10
В Нидерландах выпущена марка "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны (ФОТО) Социум 15 марта 18:03
Минобразования Азербайджана проводит опрос в соцсетях Общество 15 марта 17:58
В Баку из-за коронавируса закрылись еще 3 школы Общество 15 марта 17:51
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $2 млрд Бизнес 15 марта 17:51
Все новости