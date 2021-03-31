БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Россия подписали ряд межправительственных и межведомственных документов.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, подписание состоялось 30 марта 2021 года в ходе рабочего заседания Туркмено-российской совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

В ходе заседания было рекомендовано активизировать сотрудничество туркмено-российского и российско-туркменского Деловых советов с привлечением к этой работе бизнес-кругов двух стран.

Отмечается, что туркменская сторона привлекла внимание к возможности расширения сотрудничества между двумя странами. В частности было отмечено, что одним из главных направлений межгосударственного взаимодействия выступает партнерство Туркменистана с регионами России. Также была подчеркнута значимость двусторонних контактов в сфере цифровых технологий.

Российская сторона подчеркнула позитивную динамику двусторонних отношений, отметив, что МПК является эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия.

Согласно сообщению, в ходе заседания состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в таких сферах, как промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и связь, финансово-банковская сфера. Также большое внимание было уделено партнерству в сфере науки и образования.

Ранее сообщалось, что делегация Туркменистана будет находиться с рабочим визитом в России в период с 30 марта по 2 апреля текущего года.

Отмечалось, что в ходе визита будут обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия Туркменистана с регионами России в нефтегазовой, химической, промышленной, сельскохозяйственной отраслях, транспортном секторе, торгово-экономической и научно-образовательной сферах, в области здравоохранения.

Помимо этого, 2 апреля в Москве состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, где будут рассмотрены вопросы, касающиеся укрепления региональной и международной безопасности, многостороннего сотрудничества, в том числе в таких областях, как туризм, физическая культура и спорт, молодёжная политика. В данном контексте туркменской стороной на рассмотрение участников заседания будет вынесен ряд документов.

Наряду с этим, в ходе визита запланированы встреча и переговоры между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых будут рассмотрены вопросы наращивания межгосударственного партнёрства.

Также намечено проведение двусторонних межведомственных консультаций высокого уровня по вопросам региональной безопасности.

По итогам вышеназванных, а также других встреч и переговоров предусматривается подписание ряда двусторонних документов по сотрудничеству в различных сферах.

Как ранее сообщили Trend в МИД России, Туркменистан и РФ готовятся к подписанию ряда межправительственных документов, в том числе соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.

В ведомстве также проинформировали о подписании межправительственной программы экономического сотрудничества на 2021-2023 годы, соглашения по линии Федеральной таможенной службы России об обмене статистическими данными о взаимной торговле и документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между РФ и Туркменистаном.

(Автор: Джейла Алиева)

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