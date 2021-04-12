Снимаются ограничения на ввоз в Россию томатов для еще некоторых азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 13 апреля 2021 года разрешила ввоз в Россию томатов с семи азербайджанских предприятий.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на российское ведомство.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Ввоз томатов разрешен: Салманзаде Эльхану Вагиф оглы (Бардинский район, село Ениташкент); Гасанову Мусбату Музаффар (Шамкирский район, село Гапанлы); OOO Botanik-2016 (Абшеронский район, поселок Новханы); OOO Green world (город Баку); Гурбанову Видади Анвар (Шамкирский район); OOO Alyan Agro (город Барда); ООО «Абшерон сельское хозяйство» (город Баку).

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части азербайджанских предприятий.