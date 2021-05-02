Богатейшие американцы при Байдене увеличили состояние на $195 млрд

Состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентского срока Джо Байдена увеличилось на $195 млрд. Такие результаты подсчетов, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, приводит агентство Bloomberg.

Общее состояние 100 богатейших граждан США к 30 апреля достигло объема $2,9 трлн, увеличившись на $195 млрд со дня инаугурации Байдена 20 января. При этом совокупное состояние 50% граждан США с наиболее низкими доходами составляет всего $2,5 трлн.

Основная причина столь заметного и быстрого обогащения - рост бирж на фоне распространения вакцинации и преодоления пандемии коронавируса.

Экономика США в целом восстанавливается быстрее после пандемии, чем ожидалось. Рост ВВП Соединенных Штатов, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году составит 6,4%.