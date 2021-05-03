Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к планируемым в 2021 г. встречам

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к планируемым в 2021 году встречам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана, обсуждения прошли в ходе телефонного разговора заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, региональную и международную повестку дня.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами. Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Кара-Богаз-Гол. Ожидается, что реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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