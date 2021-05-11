IFC выделила около $850 млн для поддержки частного сектора Азербайджана – директор

БАКУ/Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) поддерживает частный сектор Азербайджана более 25 лет, инвестировав около 850 миллионов долларов, из которых 100 миллионов долларов было выделено для развития торговли и 250 миллионов долларов – для проекта трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан.

Об этом сказала Trend директор IFC по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер.

"Для обеспечения устойчивой и инклюзивной экономики IFC использует возможности частного сектора, чтобы помочь диверсифицировать экономику Азербайджана, создать рабочие места и стимулировать рост. IFC поддерживает частный сектор страны более 25 лет, инвестировав за это время около полумиллиарда долларов США, включая мобилизацию средств от других кредиторов, в различные сектора, такие как туризм, розничная торговля, переработка, нефть и газ, банковское дело, а также микро-, малые и средние предприятия (ММСП). Кроме того, IFC поддержала развитие торговли представив средства на сумму около 100 миллионов долларов в рамках своей программы торгового финансирования и 250 миллионов долларов для проекта трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан", – сказала она.

Шлёмер отметила, что предоставление консультаций является важной частью стратегии IFC по созданию рынков и мобилизации частных инвестиций.

"Благодаря этой работе мы помогаем создать необходимые условия, которые будут привлекать частный капитал, позволяя частному сектору расти. На протяжении многих лет инвестиции IFC в Азербайджан дополнялись рядом консультационных проектов, что способствовало наращиванию потенциала банковского сектора в различных областях, включая перекредитование ММСП, а также развитию инфраструктуры финансового рынка, продвижению хорошего корпоративного управления и улучшению деловой среды.

IFC помогла Азербайджану провести серию регуляторных реформ. Это позволило большему количеству малых предприятий в стране зарегистрироваться через единое окно, получить лицензии и разрешения, а также кредит ", – отметила директор IFC.

Шлёмер напомнила, что Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ), выделил 350 миллионов долларов трем фондам компаний IFC по управлению активами: "Посредством этого сотрудничества SOFAZ может управлять нефтяными богатствами Азербайджана на благо будущих поколений и поддерживать развитие на развивающихся рынках".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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