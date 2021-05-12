Азербайджан в I квартале сократил экспорт хурмы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в первом квартале 2021 года экспортировал свыше 42 тысяч тонн хурмы, что в 1,7 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, доходы от экспорта в указанный период превысили 31 миллион долларов.

"Азербайджан в сентябре 2021 года экспортирует новую партию свежей хурмы в страны Европы. В настоящее время осуществляется экспорт хурмы, выращенной в прошлом году. Урожай 2021 года будет в сентябре поставлен в Россию и страны Европы", - сказал Юсифов.

"Экспортная цена килограмма свежей хурмы в среднем за прошлый год составила 1,5 доллара, сушенной и замороженной хурмы – 10 долларов. Цена килограмма свежей хурмы на внутреннем рынке Азербайджана составляла 2,5 –3 маната", – сообщил он.

Напомним, что Ассоциация производителей хурмы Азербайджана была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики.

Основными задачами ассоциации являются: увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение географии зарубежных поставок.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva