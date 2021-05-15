Крупнейший автопроизводитель Азербайджана выпустил свыше 5 тыc. автомобилей

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азермаш" с начала свей деятельности до конца марта 2021 года произвел свыше пяти тысяч легковых автомобилей KHAZAR.

Об этом сказал Trend первый заместитель председателя правления ОАО "Азермаш" Заур Гаджиев.

По его словам, около 90 процентов от общего объема произведенных легковых автомобилей были реализованы.

"В ближайшее время также планируется произвести экспорт 400 автомобилей в Украину. С начала года уже была осуществлена поставка двух автомобилей в Украину, которые на данный момент проходят сертификацию", – сказал Гаджиев.

Он также коснулся темы расширения производства. По его словам, Группа "ГАЗ" и ООО "Азермаш Парк" создали совместное производство коммерческих и специализированных автомобилей в Азербайджане.

"Соглашение о создании предприятия было подписано весной 2018 года в Баку, в феврале 2019-го началось строительство завода. Группа "ГАЗ" будет поставлять машинокомплекты для выпуска автомобильной техники на базе "ГАЗелей NEXT" и "ГАЗонов NEXT". Также специалисты группы осуществили обучение персонала и предоставили необходимую документацию", – сказал Гаджиев.

Отметим, что в Азербайджане 29 марта 2018 года состоялось официальное открытие завода по производству легковых автомобилей KHAZAR. Главным учредителем предприятия является ОАО "Азермаш".

Завод расположен на территории Нефтчалинского промышленного квартала на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на нем автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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