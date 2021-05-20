В Азербайджане появилась возможность занимать очередь в Дома МСБ в онлайн-режиме

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предприниматели, которые хотят использовать услуги, предоставляемые государственными и частными учреждениями в Домах малого и среднего бизнеса (МСБ), могут получить онлайн-очередь, не посещая соответствующие центры.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, система «Очередь МСБ», созданная агентством, позволяет в более оперативном порядке оказывать услуги предпринимателям, обращающимся в Дома МСБ. Приложение «Очередь МСБ» позволяет предпринимателям отслеживать ситуацию в связи с очередями в Домах МСБ, что позволяет избежать потери времени.

Предприниматели могут скачать приложение «Очередь МСБ» на мобильные устройства на платформе Android через GooglePlay по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=aze.asanx.kob_queue.

В агентстве отметили, что в настоящее время есть два Дома МСБ – в Хачмазе и Евлахе. Они предоставляют услуги предпринимателям в едином пространстве. Обратившимся оказывается более 200 услуг примерно 20-ю государственными и частными организациями. Для подробной информации можно перейти по ссылке https://bit.ly/3xhY4rs.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)