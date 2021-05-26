В Азербайджане выставят на аукцион песчано-гравийные месторождения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут выставлены на аукцион песчано-гравийные месторождения "Горадиз" и "Гарасучай".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, 55 гектаров песчано-гравийного месторождения "Горадиз", расположенного в Физулинском районе, будут выставлены на аукцион по пяти лотам, а 43 гектара песчано-гравийного месторождения "Гарасучай", расположенного в Геранбойском районе, - по четырем лотам.

Желающие принять участие в аукционе могут подать документы до 16:00 11 июня 2021 года по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.

"Для участия в аукционе необходимо оплатить сервисный сбор и комиссию в размере, указанном в объявлении о проведении аукциона. В аукционе могут принять участие юридические и физические лица Азербайджана и зарубежных стран", - говорится в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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