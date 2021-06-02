Азербайджан и Беларусь договорились о расширении номенклатуры поставок сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь договорились о расширении номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на белорусские СМИ, об этом говорилось на рабочей встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Керимовым и председателем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности наращивание взаимного товарооборота, расширения номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Была рассмотрена возможность взаимодействия в областях ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Отметим, что азербайджанская делегация посетила 31-ю международную специализированную выставку "Белагро", которая проходит с 1 по 5 июня на территории выставочного центра китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Сегодня в планах посетить Несвижский район Минской области для ознакомления со строительством объектов социально-культурной сферы в агрогородках.

(Автор: Фидан Бабаева)

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