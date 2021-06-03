ЕАБР и ЦЗФ подготовили совместные проекты для реализации в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР), Центр зеленых финансов МФЦА (ЦЗФ) и Акимат Кызылординской области подготовили потенциальный пул проектов для совместной реализации, сообщили Trend в ЕАБР.

Отмечается, что 21 апреля текущего года состоялся визит представителей ЦЗФ, ЕАБР и бизнес-сообщества города Нур-Султан в город Кызылорда.

В ходе визита ЕАБР, ЦЗФ и Акимат Кызылординской области подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на реализацию "зеленых" и социальных проектов в Кызылординской области.

Как сообщили в ЕАБР, на данный момент имеется пул проектов, предварительно соответствующих критериям экологической политики банка и целям устойчивого развития, возможность реализации которых обсуждается между ЕАБР, ЦЗФ и акиматом.

"Такие проекты имеются не только в сфере "зеленой" энергетики, но и в направлении экологического развития территории Арала, в промышленности и сельском хозяйстве", – сказали в банке.

Проектам еще стоит пройти всесторонний анализ, после чего они будут определены к совместной реализации, подчеркнули в ЕАБР.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)