Образование занимает особое место в корпоративно-социальной политике PASHA Holding - Джалал Гасымов

БАКУ /Trend/ - Сфера образования занимает особое место в корпоративно-социальной политике группы компаний PASHA Holding.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на Международной научной конференции магистров и докторантов в области экономики и управления сказал главный исполнительный директор группы компаний PASHA Holding Джалал Гасымов.

По его словам, в марте 2021 года PASHA Holding и его дочерние предприятия провели для студентов четвертого курса и некоторых выпускников Государственного экономического университета в рамках PASHA HUB виртуальную выставку вакансий, в ходе которой они были проинформированы о деятельности компании.

Далее некоторые студенты и выпускники прошли собеседование по выбранному направлению, и на данный момент 11 из них уже получили приглашение на работу в соответствующие структуры PASHA Holding, отметил он.

Похожая программа была организована и в Университете АDA.

Главный исполнительный директор также подчеркнул, что PASHA Holding третий год подряд оказывает поддержку организации Международной научной конференции магистров и докторантов в области экономики и управления и вносит вклад в проведение конференций исследовательского типа, что является предметом гордости компании.

"Хотелось бы подчеркнуть, что данная платформа является первой в Азербайджане, которая отвечает требованиям международных стандартов", - сказал Гасымов.

По его словам, для всеобъемлющего развития студентов и абитуриентов у PASHA Holding есть множество проектов, которыми они могут воспользоваться.

Напомним, что 4-7 июня при совместной организации Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), министерств экономики и образования, ИВ Гянджи и при генеральном спонсорстве PASHA Holding проходит III Международная научная конференция магистров и докторантов в области экономики и управления.

В числе выступающих на конференции - министр экономики Микаил Джаббаров, министр образования Эмин Амруллаев, ректор UNEC Адалят Мурадов, глава ИВ Гянджи Ниязи Байрамов и главный исполнительный директор группы компаний PASHA Holding Джалал Гасымов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni