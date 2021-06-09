Туркменистан увеличил товарооборот
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Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования – Европарламент
Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста (ФОТО)
Грузинские журналисты обратились в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег
Из солнечного Баку до снежного Магадана - лучшая женская роль фестиваля "Виват кино России!" (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение азербайджанских земель открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона - посол
Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)
В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение
Паралич власти, наблюдаемый в Армении на протяжении последнего времени, только обострился – политолог
Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях - депутат Милли Меджлиса
Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли – Сафар Мехтиев (ФОТО)
Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол Азербайджана
Стратегическое расположение Азербайджана позволяет реализовывать крупномасштабные проекты – министр (ФОТО)
Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО)
“В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.”: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала (ФОТО)
В Азербайджане названы основные макроэкономические показатели, оказавшие влияние на доходы госбюджета-2020