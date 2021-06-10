В Азербайджане завершена оценка воздействия на окружающую среду золотоносного месторождения «Човдар» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках работ по технико-экономическому обоснованию эксплуатации сульфидных руд Човдарского золотоносного месторождения, выполняемых известной международной консалтинговой компанией MICON International, завершена подготовка документа по оценке экологического и социального воздействия на окружающую среду (ОВОС), сообщает Trend со ссылкой на ЗАО AzerGold.

Так, состоялись общественные слушания, проведенные специализирующейся в изменениях окружающей среды исследовательской, консалтинговой и инжиниринговой компанией ООО İQLİM LTD под наблюдением международных экспертов. В общественных слушаниях приняли участие частные лица, представители институтов гражданского общества и научных организаций.

На мероприятии, организованном в соответствии с законодательством об участии общественности, была дана информация об осуществленном подробном экологическом мониторинге и исследованиях на планируемых к эксплуатации территориях и прилегающих районах.

В документе нашли отражение: управление всеми видами отходов в соответствии с требованиями законодательства, изоляция хранилища породы от окружающей среды, предотвращение образования кислых вод, перенаправление технической воды на повторное использование с целью эффективного пользования водными ресурсами и другие конкретные меры.

На встрече было отмечено, что данный документ был разработан участниками в соответствии с существующими требованиями горнодобывающей отрасли. Кроме того, эксперты внесли ряд предложений по экологическому мониторингу и мерам природопользования. Высказанные в ходе обсуждения предложения были отмечены для рассмотрения и включения в документ.

Отметим, что общий объем экономически рентабельного к извлечению золота на момент начала эксплуатации месторождения «Човдар» со стороны ЗАО AzerGold составлял 179 тысяч унций. В результате проведенных за последние годы геологических исследований и оптимизационных работ объем золота, рентабельного к извлечению из руд месторождения, был увеличен до 527 тысяч унций. По сей день с месторождения было добыто и продано на мировой бирже 254 тысяч унций золота.

Начало разработки сульфидных руд месторождения методом углеродного выщелачивания в рамках второй фазы проекта планируется на 2022 год. Разработка второй фазы проекта привлечет в экономику страны сотни миллионов манатов. Реализация проекта способствует дополнительному развитию ненефтяного сектора, созданию новых рабочих мест, а также внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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