В Азербайджане пройдет аукцион по освоению месторождения доломита

БАКУ /Trend/ - Центр по организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и Государственное агентство по использованию ресурсов минерального сырья при министерстве экологии и природных ресурсов 12 июля проведут очередной аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэкономики.

На аукцион будет выставлено месторождение доломита "Атиал", расположенное в Гобустанском районе, площадью 34,4 тысячи квадратных метров.

Претенденты на участие в аукционе могут подать документы до 16:00 23 июня по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.

В аукционе могут участвовать юридические и физические лица Азербайджана и зарубежных стран. Открытый аукцион пройдет в Пространстве оказания имущественных услуг Госслужбы по вопросам имущества.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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