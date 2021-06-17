В Азербайджане предпринимаются шаги по расширению участия субъектов предпринимательства в госзакупках

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимаются шаги по усовершенствованию государственных закупок, в том числе по созданию равных конкурентных условий для всех товаропроизводителей, расширению участия субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в госзакупках.

Об этом сообщили Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, в стране в первом квартале 2021 года сумма закупок на конкурсной основе по итогам 301 открытого электронного тендера составила 70,73 миллиона манатов.

Было отмечено, что в результате перевода процедур в электронный формат сформированы более комфортные условия для участия предпринимателей в государственных закупках. Кроме того, Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком подготовлен проект поправок в закон «О государственных закупках».

В связи с расследованием, проведенным Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком Азербайджана, было сказано, что в первом квартале текущего года пять субъектов рынка, допустивших нарушения закона, были оштрафованы на общую сумму в 5,41 тысячи манатов. Помимо этого, административные протоколы, составленные в отношении 18 субъектов рынка, были направлены в судебные органы для принятия соответствующих мер, и на данный момент возбуждены дела по признакам манипулирования ценами в сфере производства и реализации продукции из стали, недобросовестной конкуренции в сфере курьерских услуг, запутывания потребителей при производстве и продаже молочной продукции и незаконного использования товарного знака другого субъекта рынка при продаже швейных товаров. «В настоящее время расследования по этим направлениям продолжаются», – заметили в ведомстве.

В Госслужбе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком также сообщили, что продолжается доработка проекта Кодекса конкуренции с целью его усовершенствования. Для этого в ведомстве создана рабочая группа, которая изучила передовые международные тенденции в области конкурентной политики и контроля. Отмечается, что подготовлен новый усовершенствованный проект Кодекса конкуренции с учетом как международного опыта, так и условий экономического роста Азербайджана, и в настоящее время проект находится на стадии согласования с соответствующими структурами.

Наряду с этим, в целях обеспечения свободного оборота азербайджанской продукции в международной торговле и упрощения импортно-экспортных операций подготовлена и направлена в соответствующие структуры «Государственная программа по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2021–2025 годы». Реализация госпрограммы, предусматривающей принятие 28 новых технических регламентов на основе европейских директив, будет охватывать потребительские товары, на которые они распространяются.

В то же время подведомственным Госслужбе публичным юридическим лицом «Азербайджанский институт стандартизации» была утверждена «Национальная программа стандартизации на 2021–2023 годы» для принятия и периодической проверки 1098 нормативных документов по стандартизации. «Внедрение новых стандартов позволит отечественным предпринимателям производить конкурентоспособную и отвечающую современным требованиям науки, техники и технологии продукцию, а также расширить доступ к зарубежным рынкам», – подчеркнули в ведомстве.

Было подчеркнуто, что в рамках реализации Национальной программы было принято и включено в государственный реестр 11 государственных стандартов, четыре из которых – в области оценки соответствия, три – в сфере статистических классификаций различных отраслей, и по одному стандарту – в области безопасности дорожного движения, борьбы со взяточничеством, охраны труда и техники безопасности и в сфере борьбы с полиэтиленовыми пакетами.

В заключении было сказано, что Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком на данный момент начала работы по организации всех закупок через Портал электронных закупок (e-tender.gov.az) и созданию единого портала системы контроля качества. По данным ведомства, цифровизация абсолютного большинства предоставляемых Госслужбой услуг и повышение качества обслуживания являются важными направлениями деятельности на предстоящий период. В связи с этим уже разработан проект стратегической дорожной карты Госслужбы на 2021–2023 годы.

В Госслужбе добавили, что обеспечение усиления регулирующей и надзорной деятельности и реализация государственной политики в области стандартизации, метрологии, технического регулирования, оценки соответствия, аккредитации и управления качеством являются основными задачами, и для достижения всех этих целей будет принят новый подход к расширению институциональных реформ, усилению человеческого капитала и корпоративного управления.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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