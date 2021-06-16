Снимаются ограничения на ввоз томатов в Россию для некоторых азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор с 16 июня 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 10 азербайджанских предприятий.

Об этом сообщает в средуTrend со ссылкой на российское ведомство.

Согласно информации, решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, взятых в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Томаты разрешено ввозить следующим производителям: Рзаев Салааддин Гадир оглы (Шамкирский район); Газиев Гахраман Амир оглы (Бинагадинский район); Ахмедов Эльман Алиш (город Шеки); Касымов Годжа Неби оглы (Шамкирский район); Алиева Махира Анвар гызы (Шемкирский район); ООО «Бяракат-2020» (Абшеронский район); ООО Az tomato (Насиминский район); Байрамов Сеймур Аладдин оглы (Низаминский район); FRUITLAND MMC (Сураханинский район); Мамедов Бахруз Дашдемир (Шемкирский район).

Таким образом, всего в настоящий момент поставлять томаты в Россию может 141 азербайджанское предприятие.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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