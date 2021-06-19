Швейцарский SECO расширяет доступ к финансированию для МСП Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В рамках текущей Стратегии регионального сотрудничества Швейцарии для Южного Кавказа на 2017–2021 годы Государственный секретариат Швейцарии по экономическим связям (SECO) поддерживает улучшение деловой среды в Азербайджане и способствует доступу к финансированию для малых и средних предприятий (МСП), которые имеют значительный потенциал роста, в том числе в сельской местности, сказали Trend в SECO.

В этом отношении в SECO заявили, что его поддержка сосредоточена на политике в области сельского хозяйства и частного сектора, определении и внедрении стандартов, а также на доступе к финансам и финансовой грамотности для сельских МСП.

"SECO занимается развитием и диверсификацией финансовой инфраструктуры, например, усилением поддержки для развития мобильных платежных и банковских услуг, а также улучшением доступа женщин к финансовым услугам. Кроме того, частный сектор получает поддержку, чтобы активно отстаивать прочную правовую и институциональную основу для экономической деятельности", – сказали в Государственном секретариате Швейцарии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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