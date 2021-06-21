AzerGold начал геологоразведочные работы на месторождениях в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - ЗАО AzerGold начало активные геологоразведочные работы на рудном месторождении «Гейдаг», расположенном на территории Нахчыванской Автономной Республики, сообщили Trend в ЗАО.

«С июня текущего года геологи компании начали бурение на месторождениях "Ортакенд-Ханага" и "Ортакенд". Согласно утвержденному плану, на начальном этапе планируется бурение 31 скважины общей глубиной 5000 метров на золотом месторождении "Ортакен-Ханага" и 13 скважин общей глубиной 3000 метров на медно-порфировом месторождении "Ортакенд". Параллельно будет проведен лабораторный анализ взятых образцов.

Следует отметить, что участок "Ортакенд-Ханага", расположенный на северо-востоке Джульфинского района, имеет потенциальные перспективы в плане обнаружения специфических золотых, сложных медно-порфировых и эпитермальных сульфидных руд. На участке зарегистрированы медно-порфировое месторождение "Ортакенд", золотое месторождение "Башкенд-Ханага", коренные месторождения "Башкенд", "Ортакенд-Ханага" и ряд точек полиметаллической минерализации», – сказали в ЗАО.

Напомним, что AzerGold в 2017 году проводил геофизические работы на участке «Ортакенд-Ханага», и результаты были проанализированы с участием отечественных и зарубежных специалистов. Всего в 2018 году пробурено 30 разведочных скважин объемом 5800 метров.

Отмечается, что на сегодняшний день было взято и проанализировано 2879 проб. По результатам лабораторных анализов было принято решение о продолжении разведочных работ в 2021 году. При их успешном завершении планируется разработать совместно с международными консультационными компаниями план действий в рамках работ по расчету запасов, утверждению и подготовке месторождений к эксплуатации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva