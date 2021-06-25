На освобожденных территориях Азербайджана планируются проекты в области микрофинансирования

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана планируется реализация проектов в области микрофинансирования.

Об этом сказала Trend исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева.

По ее словам, в стране идет работа над концепцией нескольких проектов, направленных на развитие микропредприятий.

"Планируется продвижение деятельности наших организаций-членов в направлении развития микрофинансирования в стране. Также с целью повышения финансовой инклюзивности в Азербайджане AMFА будет работать над разработкой новых услуг для участников Ассоциации", - сказала Гаджиева.

Она подчеркнула, что AMFA реализует проекты по повышению финансовой инклюзивности, финансовой грамотности для микро- и малых предпринимателей. В качестве примера можно отметить проект "Устойчивое развитие женщин-предпринимателей", который является частью более масштабной программы содействия активному и эффективному участию организаций гражданского общества в разработке и реализации национальной повестки дня для достижения целей в области устойчивого развития с учетом гендерных факторов, а также укрепления гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Напомним, что микрофинансирование было внедрено в Азербайджане в середине 1990 годов для удовлетворения экономических потребностей до одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились в результате нагорно-карабахского конфликта. В 1996 году Международная группа НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и лицам, пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Начали проводиться неформальные встречи для обмена деловым опытом и устранения ограничений в предоставлении кредитов с процентными ставками. В декабре 2001 года члены МНПО приняли решение официально оформить группу в качестве ассоциации, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева)

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