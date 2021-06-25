БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вырос спрос на песок и гравий.

Об этом сказал председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов на бизнес-форуме с участием производителей сыпучих строительных материалов, представителей профильных государственных структур и предпринимателей.

По его словам, в связи с возросшим спросом на песок и гравий ведутся работы по увеличению их производства и пресечению незаконного производства этих сыпучих строительных материалов.

«Мы рассматриваем все обращения предпринимателей и оказываем им поддержку с правовой точки зрения, помогаем в решении вопроса территории под производство песка и гравия. Кроме того, мы стараемся наладить тесные отношения между предпринимателями, работающими в этой сфере, и государственными органами.

Наше агентство ожидает, что предприниматели воспользуются нашим потенциалом в решении своих проблем, а мы, в свою очередь, окажем им всеобъемлющую поддержку в решении вопросов и создании благоприятных условий для бизнеса», - сказал Мамедов.

Участники бизнес-форума, организованного Агентством МСБ, также обсудили текущее состояние, проблемы и перспективы сферы производства сыпучих строительных материалов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)