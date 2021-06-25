Президент Кыргызстана посетит с официальным визитом Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Туркменистан 27-28 июня 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В рамках визита Жапаров проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в двустороннем и многостороннем форматах.

Главы государств обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Кыргызстан рассмотрели предложения по стимулированию предпринимательства и инвестиционного взаимодействия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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