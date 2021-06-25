Ассоциация микрофинансирования о реализации проектов в Азербайджане
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован, никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет
Президент Ильхам Алиев: После многолетних бессмысленных переговоров мы отчетливо осознали, что Армения не желает мира
Президент Ильхам Алиев: В этом и следующем году будут разработаны основные фундаментальные подходы, связанные с постконфликтной ситуацией
Президент Ильхам Алиев: Если у нас не будет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира
Проведено очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО)
Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны
Обсуждается возможность получения первой дозы вакцины от COVID-19 за рубежом, а второй - в Азербайджане - TƏBİB
В Азербайджане создаются единые координационные центры по обращениям военнослужащих, получивших ранения на войне - Указ
Завтра в Азербайджане активируют портал icaze.e-gov.az для разрешений на проведение торжественных церемоний (ВИДЕО)
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета
ВБ и IFC работают с Азербайджаном над проектированием хорошо функционирующего оптового рынка электроэнергии (Эксклюзив)
IFC и ВБ могут сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)