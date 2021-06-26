Назначен новый посол Кыргызстана в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Талант Султанов назначен новым чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.
25 июня 2021 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Султановым, и стороны подчеркнули позитивную динамику развития двусторонних отношений, включая политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.
Также было отмечено, что между двумя странами налажено конструктивное партнерство в рамках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, СНГ и других.
Кроме того, был подчеркнут значительный рост торговых отношений между Туркменистаном и Кыргызстаном.
В рамках встречи посол вручил туркменской стороне копии своих верительных грамот.
Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Туркменистан 27-28 июня.
В рамках визита Жапаров проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в двустороннем и многостороннем форматах.
Главы государств обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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