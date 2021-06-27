Минпромторг России обнародовал данные о совместных проектах с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Российское торговое представительство в Туркменистане ведет постоянную и активную работу по поиску и реализации новых проектов, направленных на укрепление и расширение торгово-экономических связей между двумя странами, сообщили Trend в Министерстве промышленности и торговли России.

Отмечается, что за последнее время подписано большое количество документов в связи с реализацией совместных проектов.

Согласно данным, министерство обновило список подписанных документов по совместным проектам и достижений в области двустороннего сотрудничества за последние годы.

За 2021 год:

– достигнута договоренность об участии российской нефтяной компании "Лукойл" в разработке туркмено-азербайджанского месторождения "Достлук" на Каспийском море;

– в феврале Туркменистан экспортировал через территорию Российской Федерации 240 660 тонн нефти;

– 9 апреля в Туркменистан прибыл закупленный в России медицинский вертолёт "АНСАТ", произведённый на Казанском вертолётном заводе.

За 2020 год:

– организован первичный выход на туркменский рынок компании "Мираторг";

– российская компания АО "Возрождение" подписала контракт на строительство комплекса противоселевых сооружений в южной части города Ашхабад;

– подписан контракт между Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана, ГК "Туркменгеология" и ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П.Бардина" о сотрудничестве по вопросу проведения технологических испытаний – проб железной руды на месторождении "Чагыл" (участок 5-я Гызылгая);

– поставлено 690 автомобилей марки "Камаз";

– подписаны контракты с АООТ "Демирёллары" на поставку в 2021 году в Туркменистан одного магистрального грузового тепловоза 2ТЭ25КМ производства УК "Брянский машиностроительный завод " и одного пассажирского тепловоза ТЭП70БС производства АО "Коломенский завод";

– подписан Меморандум о сотрудничестве между АО "Объединенная судостроительная корпорация" и судостроительным и судоремонтным заводом "Балкан" для тесной промышленной кооперации в сфере выполнения судостроительных проектов.

"В декабре 2020 года началась работа по организации процедуры апробации сельхозтехники компании "Ростсельмаш" в природно-климатических условиях Туркменистана. ООО "КЗ Ростсельмаш" совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана продолжает отрабатывать подготовительные вопросы по организации испытаний комбайна "Вектор"", – отметили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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