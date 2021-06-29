В Азербайджане на аукцион выставят более 30 объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 27 июля текущего года выставит на аукцион 31 объект госимущества.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в частности, на аукцион будут выставлены 20 малых госпредприятий и недостроенных объектов и 11 транспортных средств.

Ведомство отмечает, что за ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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