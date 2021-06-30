В Азербайджане на аукционе приватизирован ряд объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором было приватизировано девять объектов государственного имущества.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство, восемь из них являются транспортными средствами, а один из объектов приватизации – это принадлежащий государству пакет акций акционерного общества.

В сообщении отмечается, что на аукционе также был приватизирован принадлежащий государству пакет акций ОАО Barda Karpic, который находится в Бардинском районе.

Отметим, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к торгам в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ходом торгов без регистрации посредством электронных ресурсов.

Напомним, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел «Электронный аукцион».

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni