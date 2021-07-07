В Азербайджане названо число обращений по кредитам от пострадавших от последствий COVID-19 предпринимателей

БАКУ /Trend/ - По механизму субсидирования процентов по существующему кредитному портфелю в рамках мер поддержки отраслей, пострадавших от последствий коронавирусной пандемии, от предпринимателей поступило 5 463 обращения.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что по 4 497, или 82,3 процента, обращениям принято положительное решение о предоставлении субсидий. В целом же сумма утвержденных субсидий составляет 57 миллионов манатов.

Ранее Джаббаров заявил, что в сложный для всего мира период пандемии Азербайджанское государство оказало предпринимателям поддержку в размере до одного миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni