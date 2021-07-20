Латвия заинтересована в обмене опытом с Грузией в области чистых технологий

БАКУ / Trend / - Латвия заинтересована в обмене опытом с Грузией в области защиты окружающей среды и чистых технологий, в том числе во внедрении экологически чистых систем управления отходами, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.

По словам источника, в Грузии высоко ценят опыт Латвии в реализации различных проектов.

"Кластер чистых технологий Clean Tech Latvia готов наладить сотрудничество с правительственными агентствами и организациями Грузии, занимающимися охраной и восстановлением окружающей среды", – заявили в министерстве.

"В октябре прошлого года состоялся визит представителей SIA ​​Latvijas Standarts в Департамент государственного языка Министерства образования Грузии для обсуждения перспектив долгосрочного сотрудничества Latvijas Standarts и компании SIA Tilde с Грузией в сфере языковых технологий, разработке машинного перевода и других решений для искусственного интеллекта", – добавил источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)