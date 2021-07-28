Казахстан и Молдова обсуждают проекты промышленной кооперации

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Республики Казахстан и Автономного территориального образования Гагаузия (Республика Молдова) с Главой Автономного территориального образования Гагауузии Ириной Влах.

Стороны отметили, что торговля между нашими странами на протяжении последних лет демонстрирует ежегодный рост. - Несмотря на локдауны прошлого года, нам удалось не просто нарастить товарооборот между нашими странами, а практически удвоить его с 38 до 76 млн долларов США.

"В первом полугодии этого года мы также видим рост торговой активности. Это говорит о большом потенциале увеличения сотрудничества, который нам предстоит реализовать на практике", - отметил Кайрат Торебаев.

Стороны в частности отметили значительные перспективы сотрудничества в области IT сектора, цифровых инноваций, промышленности. Влах отметила, что Молдова имеет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом и ведет с ЕС свободную торговлю.

"Казахстанские производители и инвесторы могут использовать территорию Молдовы, как ворота для выхода на рынок Евросоюза", - отметила она.

Кайрат Торебаеув, в свою очередь, предложил молдавскому бизнесу использовать возможности трансграничных Международных торгово-экономических центров «Хоргос» и «Центральная Азия» для экспорта в страны Центрально азиатского региона и Китай.

Стороны также обсудили возможность промышленной кооперации в таких сферах, как пищевая и легкая промышленность. В том числе, на площадках трансграничных торгово-экономических центров.

Встреча состоялась в рамках участия вице-министра РК Кайрата Торебаева в работе XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».

В рамках саммита запланировано проведение Торгово-экономической миссии РК и казахстанско-российский бизнес-форум.