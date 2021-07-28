Польша остается открытой для грузинских инвесторов – министерство

БАКУ / Trend / - Польша открыта для иностранных инвесторов, в том числе для инвесторов из Грузии.

Об этом сообщили Trend в Министерстве экономики Грузии.

"Мы постоянно предпринимаем активные шаги по созданию системных решений, выгодных для предпринимателей. Мы реализуем План работы и развития, то есть помогаем компаниям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с пандемией COVID-19, даем субсидии для тех, кто потерял работу и хотел бы открыть собственное дело", – сказали в ведомстве.

По данным ведомства, для предпринимателей подготовлены многочисленные меры поддержки, например, налоговые льготы для исследований и разработок или в пределах Польской инвестиционной зоны. Польская инвестиционная зона – это предложение для инвесторов, которое означает многочисленные налоговые льготы, доступные инвесторам по всей Польше.

"Льготы зависят от расходов и уровня безработицы в данном регионе, что побуждает инвесторов переходить в регионы, которые до сих пор не были ими замечены", – добавил источник.

По его словам, этими инструментами могут воспользоваться и предприниматели из Грузии.

В министерстве отметили, что инвестиционные возможности в Польше существуют во многих секторах.

"Перспективы развития есть в секторе бизнес-услуг, в сфере защиты климата, современных технологий, промышленной переработки и на рынке разведки нефти и газа", – сказал источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)