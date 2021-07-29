БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Катар заинтересованы в наращивании торгово-экономических связей.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердинияза Мятиева с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Туркменистане Мубараком бин Абдуррахманом Аль-Насром, на которой стороны констатировали приверженность двух стран дальнейшему развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы над совершенствованием договорно-правовой базы сотрудничества.

Отмечается, что для проведения очередного заседания межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проведена активная подготовка на уровне ведомств двух стран.

Ранее сообщалось, что Туркменистан заинтересован в участии крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), строительство которого началось в декабре 2015 года.

Так, между катарским Al Qamra Holding и Туркменистаном ранее был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам финансирования потенциальных проектов. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана провел в связи с этим презентацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в стране, для делегации Катара.

Стороны уделили особое внимание расширению внутреннего рынка, внедрению инноваций и увеличению объемов экспорта товаров. В числе основных векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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