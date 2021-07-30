Подписанный с Израилем меморандум способствует инвестициям в стартап-проекты Азербайджана - министр
БАКУ /Trend/ - Между азербайджанскими инвестиционными компаниями и израильской OurCrowd подписан меморандум о взаимопонимании, на основании которого будут вложены инвестиции в стартап-проекты Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что меморандум также предусматривает трансфер передового опыта ведущих израильских компаний в Азербайджан.
"Новое направление сотрудничества будет способствовать созданию инновационной экосистемы в Азербайджане", - написал Джаббаров.
Ранее сообщалось, что 29 июля в Тель-Авиве состоялась церемония открытия торгового и туристического представительств Азербайджана в Израиле.
Как отметил Джаббаров, эти представительства являются важными платформами для расширения партнерства и связей между деловыми кругами двух стран.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni