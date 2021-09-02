В Азербайджане упрощены процедуры использования механизмов финансовой поддержки для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - На основании анализа предложений и обращений, поступивших от субъектов предпринимательства в Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана, упрощены процедуры получения льготных кредитов и использования других механизмов финансовой поддержки.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, были снижены требования к необходимым документам, создан механизм возврата банку непредъявленных в соответствии с требованиями заявок без отказа в финансировании и устранения недостатков, отменено требование бизнес-плана по кредитным заявкам на сумму до 200 тысяч манатов, а также повышено требование проведения предварительного мониторинга с 20 тысяч до 50 тысяч манатов.

В заявлении ведомства отмечается, что в опросах, проведенных среди субъектов предпринимательства, указывается на большое количество документов, требуемых при обращении по кредитам в Фонд. В связи с этим Фондом был проведен соответствующий анализ, изучены возможности получения информации по требуемым документам из альтернативных источников и принято решение о сокращении количества требуемых документов в качестве первой меры в рамках плана упрощения. Так, желающие получить льготный кредит физические и юридические лица, ранее представлявшие 10 или 12 документов соответственно, согласно изменениям, независимо от того, являются ли они юридическими или физическими лицами, будут представлять 6 документов.

Еще одно важное изменение связано с отменой нотариального заверения документов. Согласно плану, не будет требоваться нотариальное заверение юридических документов о государственной регистрации субъектов предпринимательства, удостоверения личности законного представителя физического или юридического лица и документов по месту осуществления деятельности или имуществу по представленному субъектом предпринимательства инвестиционному проекту.

Другой проблемой, которая была выявлена в результате проведенного анализа, является повторный сбор субъектами предпринимательства и кредитными организациями соответствующих документов по заявкам, которым было отказано в финансировании из-за документов, не представленных в соответствии с требованиями. Так, согласно изменениям, представленные документы будут предварительно рассмотрены экспертами в течение двух дней после их поступления в Фонд, и в случае выявления недостатков документы будут возвращены уполномоченному кредитному учреждению для устранения недостатков без отказа в подаче заявки на кредит. Это является одним из важнейших упрощенных условий для уполномоченных кредитных организаций и предпринимателей, что исключает потери времени, связанные с финансированием.

Ведомство также сообщило, что при обращении за льготными кредитами предприниматели должны были представлять бизнес-план по своим проектам на сумму более 50 тысяч манатов, что создавало определенные трудности, особенно для субъектов микро- и малого предпринимательства, действующих в регионах. Новые изменения предусматривают устранение требования бизнес-плана по кредитам до 200 тысяч манатов. В соответствии с этим изменением устанавливается механизм упрощенной экспертизы кредитов, вместо бизнес-плана проводится финансово-кредитный анализ с получением только необходимой информации.

Последним важным моментом является то, что первоначальный мониторинг по кредитам до 50 тысяч манатов проводиться не будет. Оценка будет осуществляться на основе информации, представленной по заявкам предпринимателей на указанную сумму. Это также создаст условия для рассмотрения проекта в кратчайшие сроки.

Реализация плана упрощения, принятого Фондом развития предпринимательства, началась с первого сентября текущего года. Данный план облегчит работу предпринимателей, обращающихся по льготным кредитам, сэкономит время и средства, обеспечит оперативное рассмотрение обращений уполномоченными кредитными организациями и Фондом.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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